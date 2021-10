L’Ajuntament d’Esparreguera s’oposa a la construcció d’una línia elèctrica de molt alta tensió que l’empresa Forestalia planteja fer passar pel municipi. Els grups polítics representats al ple d’Esparreguera han aprovat una moció per rebutjar la línia.

Els grups polítics municipals del PSC, ERC, Ciutadans, Esparreguera en Comú, Esparreguera 2031, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit han presentat una moció per expressar l’oposició total a la construcció de les diferents noves línies aèries elèctriques de molt alta tensió (MAT) projectades dins del territori, entre elles les que poden afectar el Baix Llobregat. En el document també acorden continuar participant de l’estratègia conjunta i coordinada d’oposició a la construcció de les línies aèries elèctriques projectades de 400KV MAT, impulsada des del món local i avalada per treballs tècnics que desaconsellen aquest model de desenvolupament energètic, i demanar al Govern espanyol i català l’elaboració d’una estratègia coordinada amb el territori que permeti fer-ne partícips els diferents agents afectats.

L’Ajuntament d’Esparreguera ha explicat que els projectes impulsats pel grup empresarial de Forestalia proposen una MAT de titularitat privada i d’ús exclusiu del seu promotor, amb l’objectiu de transportar energia produïda a l’Aragó cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. L’empresa ja ha presentat el projecte de «la Línia elèctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues», un macroprojecte energètic amb diverses centrals eòliques i solars situades a Terol i que inclou una nova línia de molt alta tensió que creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a Begues. Aquest projecte es va publicar el 28 de juliol al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i es troba en procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i pendent de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia.

D’altra banda, hi ha una altra proposta de MAT, que encara no ha estat publicada al BOE, que entraria a Catalunya per Maials, a prop de Lleida, i passaria pels Hostalets de Pierola.