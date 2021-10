Càritas inicia un curs d’Atenció Sociosanitària i treball domèstic amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge d’habilitats personals i professionals en l’àrea de l’atenció i cura de les persones dependents en el domicili.

Les persones que estan realitzant aquest curs rebran 300 hores de formació, potenciant àmbits com la cuina, el treball domèstic i l’atenció a la persona. Dins d’aquesta formació s’inclouen 80 hores de pràctiques que desenvoluparan en diferents serveis d’atenció a domicili i residències de la nostra comarca.

Per a l’organització d’aquesta edició del Curs, Càritas compta amb la col·laboració de 5 persones voluntàries de l’entitat, amb una desena de professionals del sector i 4 empreses contractades.

Un cop realitzada la formació les persones participants podran treballar com a assistents domiciliàries en la cura de persones grans i convalescents en el seu domicili. Per això, paral·lelament al curs, des de Càritas de l’Anoia també es treballa per incrementar les oportunitats de treball de les persones participants, afavorint la intermediació laboral entre empreses i famílies ocupadores. Es tracta d’un programa coordinat per la Unió Europea.