El Parc Agrari de la Conca d’Òdena crea una associació de restauració i comerç per impulsar el consum de productes de proximitat. Els pagesos de la zona, que el passat cap de setmana van presentar els seus productes a la primera fira que es va fer al poble vell de Santa Margarida de Montbui, volen aconseguir que la població avanci en el consum de productes de proximitat per tal que aquesta economia reverteixin en el territori proper. Per la part dels productors garanteixen una alimentació de qualitat, saludable, amb valor afegit i sostenible.

Des del Consell Comarcal de l’Anoia, en el marc d’aquest projecte, s’ofereix "assessorament a tots aquells comerços i restaurants que vulguin formar-ne part i que valorin millorar aspectes visuals i de comunicació al voltant d’aquests productes, convertint-los en una eina de diferenciació que proporcioni un valor afegit a l’establiment", segons fonts d'aquesta institució. També s'ofereix assessorament culinari per a d’incorporar de forma correcta i original els productes de proximitat en les cartes i menús de la Conca d’Òdena. El consell posa a disposició dels productors l'adreça sllopart@anoia.cat i el telèfon 679 964 671.

L’Anoia és una comarca amb una gran extensió agrària. És la desena comarca catalana amb més hectàrees conreades (28.400 Ha), però, amb tot i això, el sector primari només aporta 1,2% del PIB de l’economia local. En conseqüència, diferents actors han coincidit en la necessitat d'actualitzar el model de negoci de l’activitat agrària perquè sigui més competitiva. Hi ha una necessitat important de rejoveniment i professionalització del sector, així com de promoure l’interès per l’activitat agrícola entre persones i col·lectius que no procedeixen d’entorns familiars ni socials de tradició agrícola.

Per això, el Consell Comarcal, quinze consistoris anoiencs i iniciatives ciutadanes com el col·lectiu Eixarcolant, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, impulsen el Parc Agrari.