El resultat de la consulta de diumenge a Jorba va ser clar en contra de la construcció d’un nou polígon industrial i la «Plataforma Jorba reflexiona Stop Polígon» reclama a l’alcalde i al govern que es posicioni al costat del que ha votat el poble. Els representants de la Plataforma recorden que l’Ajuntament «va assumir-ne l’organització de la consulta, tal i com preveu la llei, i vam demanar ser també organització interessada i fer campanya». Afirmen que el «posicionament de la població és claríssim i contundent: no volem que es construeixi un nou polígon o, com en diuen des de l’Ajuntament de Jorba, no volem que s’amplii el parc tecnològic».

Des de Jorba Reflexiona han qüestionat «la osició de l’equip de govern favorable a l’afectació del PDUAECO al municipi». També denuncien el paper de la MICOD, ha estat «intolerable». I demanen que es facin públics els diners gastats en la campanya pel sí.