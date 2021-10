L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) ha detectat la presència d'exemplars de cargol poma, una de les espècies invasores més perjudicials del món, mentre feia treballs de manteniment i extracció d'espècies exòtiques del llac municipal. Gràcies a la comunicació urgent a la Xarxa d'Alerta d'Espècies Exòtiques Invasores del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el mateix dia de la trobada per part de l'Ajuntament i la Sorellona, entitat que realitzava els treballs, es va poder establir un operatiu d'actuació urgent per erradicar aquest focus i intentar evitar que l'espècie no arribi a la llera del riu Llobregat.

Aquesta setmana, experts han visitat el llac per estudiar les mesures adequades d'erradicació i evitar-ne la propagació, d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea UE/697/2012, relativa a les mesures per evitar la introducció en la UE i la propagació al seu interior del cargol poma. El tractament recomanat per aquest grup d'experts s'iniciarà en els pròxims dies i consistirà en l'aplicació de saponines, una de les dues tècniques que s'utilitza al delta de l'Ebre.

L'operatiu d'actuació està integrat per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, el Departament d'Acció Climàtica a través dels serveis de Fauna i Flora i de Sanitat Vegetal, l'Agència Catalana de l'Aigua, Forestal Catalana, l'entitat Sorellona, Joaquin López-Soriano de la Societat Catalana de Malacologia i el Cos d'Agents Rural.

Els Agents Rurals van recollir mostres i postes en un primer moment, que es van portar a analitzar per certificar-ne l'espècie. A partir d'aquí els agents van començar la investigació sobre l'origen d'aquesta presència, que apunta a una introducció humana. També es van realitzar prospeccions a possibles sobreeixidors de desaigües del llac, on no s'ha constatat la presència de postes ni de cap exemplar.

El cargol poma, més de 8,5 milions d'euros per combatre'l des de 2015

El cargol poma és una espècie exòtica invasora d'aigua dolça procedent d'una extensa àrea d'Amèrica del Sud. És considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat. A Europa, només és present al delta de l'Ebre. L'any 2009, es va detectar per primer cop la presència de cargol poma en l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre. L'any 2016, se'l va detectar al municipi de Palau-sator (Baix Empordà), però les actuacions realitzades per erradicar-lo van ser positives.

Durant el període 2015-2021, s'han destinat 8,5 milions d'euros al control i l'erradicació de la plaga per minimitzar els danys a l'arròs i assegurar la millora de biodiversitat de la zona afectada.

Paral·lelament, el Departament també dona subvencions als agricultors arrossaires per a la compra de productes a base de saponines perquè controlin el cargol poma. També s'han donat ajudes per fer guarets en els camps afectats.

Totes les actuacions que es duen a terme per a la contenció i el control de la plaga en arrossar es consensuen al Comitè Tècnic de Seguiment del Cargol Poma format per diferents serveis i organismes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, sector arrossaire, regants, entitats ecologistes, organitzacions professionals i cooperatives agràries.

La prevenció i actuació immediata, clau en la lluita contra les espècies invasores

Les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. Paral·lelament als problemes mediambientals, cal destacar l'impacte econòmic que provoquen i que poden arribar a ser un problema de salut pública, com ara el mosquit tigre o la pampa del Caucas.

La prevenció, juntament amb la detecció ràpida, són les principals eines en la lluita contra les espècies invasores. En el cas del cargol poma a Olesa de Montserrat, l'avís urgent de la seva presència pot haver estat clau per a la seva possible erradicació i evitar que arribi al riu Llobregat.

El Departament d'Acció Climàtica té activada una Xarxa d'Alerta d'Espècies Exòtiques Invasores centralitzada en una bústia específica que centralitza totes les notícies i comunicacions urgents relacionades amb la problemàtica. El Departament disposa d'una relació d'espècies prioritàries de comunicació establerta segons les obligacions de la normativa vigent, les campanyes específiques que es desenvolupin i el criteri expert.

Totes les espècies exòtiques invasores arriben, directament o indirectament, de la mà de les persones, i és un problema que probablement s'incrementarà amb el canvi climàtic.

Avui, a Catalunya, s'han detectat un total de 1.752 espècies exòtiques. D'aquestes, 203 (un 11,6%) tenen comportament invasor, és a dir, provoquen impactes a Catalunya, ja siguin sobre la biodiversitat, econòmics o sobre la salut pública, entre d'altres.

Per lluitar contra aquesta problemàtica, hi ha una legislació específica estatal i comunitària, però és imprescindible la suma d'esforços, col·laboració entre administracions públiques, entitats ambientals, investigadors i, molt especialment, la ciutadania. La divulgació i sensibilització ambientals són bàsiques en la seva lluita.

Com a exemple, durant l'any 2020 es van recollir, només de tortugues de Florida Trachemys scripta, un total de 2.480 exemplars a Catalunya (33.139 des de l'any 2020). Cal destacar l'increment d'altres espècies de tortuga no catalogades com a invasores que arriben al medi fluvial igualment de la mà dels humans i representen un problema greu per a les espècies de tortugues aquàtiques autòctones.