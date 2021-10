L’Ajuntament d’Igualada ha establert un horari extraordinari d’obertura dels cementiris municipals de les 10 del matí a les 7 de la tarda, per tal de facilitar l’accés a les famílies que aquests dies a les portes de Tots Sants aprofiten per anar a recordar els seus familiars morts. I per al dia 1 de novembre, l’Ajuntament ha fixat un servei de bus gratuït per fet més fàcil l’accés. A més, als dos cementiris s’hi han programat dues eucaristies. El dilluns dia 1, la missa se celebrarà a les 12.30 al Cementiri Nou, i el dimarts dia 2 es farà al Cementiri Vell, a els 17 h.

Pel que fa al bus gratuït del dia 1 de novembre, l’accés als dos cementiris es podrà fer a partir de les 10. Hi haurà servei a les 10, a les 11, a les 12 des de la Plaça Castells i a 2/4 de 12, 2/4 d’1 i 2/4 de 2 des del Cementiri Nou. El recorregut d’anada del centre de la ciutat al cementiri serà: plaça Castells, Rambla Sant Ferran, plaça de la Creu, plaça del Rei, avinguda Soledat, avinguda Caresmar, avinguda Montserrat, passeig Verdaguer, carrer Sant Josep, avinguda Barcelona, avinguda Dr. Pasteur, carrer Comarca, avinguda Mestre Muntaner, avinguda Catalunya (Hospital), avinguda Andorra, carrer Joan Serra i Constansó, carrer de les Guixeres (Pavelló), carrer Abat Oliba, carrer Països Baixos, Parc i Cementiri Nou. També hi haurà servei per al Cementiri Vell.