Dels Ajuntaments de l’àmbit de Regió7, un dels que es veurà molt repercutit per la pèrdua dels ingressos que suposa l’impost de les plusvàlues és el d’Igualada. En el cas de la capital de l’Anoia, els ingressos del consistori relacionats amb aquest impost eren d’entre 1,5 i 2 milions d’euros anuals, depenent de l’activitat generada cada any. Això suposava, tal com explica a aquest diari la regidora municipal d’Hisenda, Montserrat Duch, entre un 2 i un 3% del pressupost d’Igualada.

Tot i el dur cop que representa la sentència del Tribunal Constitucional per a les arques municipals, Duch es mostra prudent i recorda que en realitat la sentència el que ha fet és anul·lar el sistema de càlcul de la plusvàlua i en aquest sentit assegura que s’ha d’esperar a que es faci pública la sentència per fer-ne una valoració completa.

Duch assegura estar preocupada pel finançament dels ajuntaments, però apunta que un cop es conegui l’escrit complet de la sentència, el ministeri d’Hisenda haurà de fer una nova formula per poder seguir finançant als ajuntaments i «substituir» els ingressos que, fins ara, els consistoris rebien per les plusvàlues.