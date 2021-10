La Unió Empresarial de l’Anoia ha creat una fundació per a la promoció de l’ocupació. La Fundació UEA, segons han explicat fonts empresarials, «és una entitat que neix amb la voluntat d’agrupar i potenciar les actuacions vinculades a promoure l’ocupació i l’emprenedoria entre els joves i persones vulnerables de la comarca de l’Anoia i alhora donar suport els empresaris que es troben en situació de dificultat». La Fundació també té la voluntat de programar accions «que acostin els valors de l’empresa entre els joves».

A grans trets, els objectius de la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia són els de «contribuir a fomentar i promoure el reforç del teixit econòmic i empresarial del territori» i «l’efectiva contribució a una millora social de les persones que hi conviuen a través del desenvolupament de projectes i accions que aconsegueixin maximitzar les possibilitats d’inserció laboral de les persones, el foment de l’autoocupació, la retenció del talent i el manteniment dels negocis». També promourà «la responsabilitat social corporativa» perquè les empreses emprenguin accions a favor de «millorar l’entorn social, econòmic i ambiental».

Durant l’Assemblea, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, va destacar que gràcies a la fundació «podrem desenvolupar més projectes socials per ajudar a les persones del nostre territori; i també, podrem donar visibilitat i oportunitat a les empreses a oferir el seu compromís social».

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia s’espera que durant el primer trimestre de 2022 es pugui fer una presentació oficial de la Fundació, així com els diversos eixos i programes que desenvoluparà, però, de totes maneres el seu president, Joan Domènech, va explicar ja hi ha diverses activitats que es duen a terme en aquests moments que podrien ser pròpies de la fundació i que ara es potenciaran.

El covid ha estat un factor determinant perquè els empresaris fessin el pas d’intentar vehicular millor les seves aportacions cap a accions encaminades a tenir una ocupació més àmplia, de més qualitat i que permeti retenir el valor dels més ben formats a la comarca. Fa més d’un any que es va començar a treballar per tenir un projecte «consolidat i sostenible», segons va explicar el mateix president de l’entitat, i durant els darrers mesos s’han escoltat les aportacions que han arribat a l’entitat tant dels associats com d’experts consultats.