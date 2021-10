Igualada ha estat classificada per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) com la ciutat de Catalunya amb més espais verds, i , i Junts x Igualada, que governa a la ciutat, considera que «és una gran notícia en l’aposta per la transformació verda a la ciutat».

Igualada, segons el grup de govern, «va guanyant espais verds, i el darrer exemple que tenim és el nou jardí de l’equipament juvenil de Cal Badia. Un espai ubicat al costat de l’estació de bus i de tren, però també d’un institut i una escola, que ara ha guanyat 1.200m2 de verd i ha fet més amable aquest entorn obert a la ciutadania».

Entre d’altres espais que properament sumaran més metres quadrats de zona verda, Junts per Igualada destaca la finalització dels últims trams dels 13km2 d’Anella Verda, la futura via Blava que resseguirà el riu Anoia fins al riu Llobregat, o el proper parc que s’està treballant en els entorns del Centre Cívic Nord. Junts també anuncia enjardinaments a les entrades d’Igualada.

Els responsables de la formació a la capital de l’Anoia consieen que «els espais verds a les ciutats són determinants per contribuir al benestar dels seus ciutadans».