L’Ajuntament d’Igualada ha concedit aquest 2021 l’import més gran per a la restauració de façanes a la ciutat. Ha estat un total de 18 subvencions amb un import conjunt de 40.000 euros.

La regidora d’Urbanisme i tinent d’alcalde, Carlota Carner, ha explicat que aquesta subvenció es realitza amb un doble objectiu, primerament el de «protegir i millorar el paisatge urbà i la seva estètica i, alhora, per un tema evident de seguretat de la façana dels edificis respecte la via pública». La campanya, ha afegit Carner, «s’emmarca dins l’estratègia del govern de millora del parc de l’habitatge a la ciutat, en aquest cas la seva part externa i més visible».

Carner ha posat en valor que «més de la meitat de les façanes que es restauren es troben al nucli antic, que justament és una de les zones on es fa més visible la deterioració. Per a Carner, és molt positiu que hi hagi aquest interès al centre de la ciutat perquè ajudarà a preservar el parc d’habitatges d’aquesta part més històrica d’Igualada i, per tant, també més antiga i danyada».

Pel que fa al nombre de subvencions donades, Carner ha explicat que des del 2017 l’Ajuntament va fer una aposta per «millorar les bases i fer-les més atractives» i això va provocar un notable increment de demandes, però que amb la pandèmia es van aturar. Aquest any 2021 hi ha hagut un repunt de demanda i ja han superat els anys anteriors. Un moviment que també es podria inscriure en la mateixa tendència de moltes famílies que durant els mesos més durs de la covid han destinat els estalvis a la millora dels seus espais de convivència habitual, ja sigui amb reformes o amb canvis.

Rehabilitació d’habitatges

La regidora d’Urbanisme va posar en relleu el fet que amb aquesta subvenció de façanes sumada a les que es concediran properament en l’àmbit de rehabilitació de l’habitatge, «que ja han més que triplicat la partida pressupostària», estarem parlant de l’any «amb una inversió més important en la renovació tant exterior com interior del parc d’habitatges de la ciutat».