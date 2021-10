L’Ajuntament d’Esparreguera promou una enquesta per avaluar el servei prestat per l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC). El qüestionari estarà actiu fins al 19 de novembre i es pot respondre a través de la plataforma Esparreguera Decideix o bé en format paper a la seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les valoracions obtingudes serviran per orientar la millora de serveis.

La cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Esparreguera, Dolors Muset, ha explicat que «els resultats d’aquesta enquesta de satisfacció, sumats als indicadors de prestació de servei que ja tenim automatitzats, ens permetran avaluar si estem complint els compromisos adquirits en la Carta de Serveis».