Poble Actiu, la candidatura impulsada per la CUP a Igualada, qualifica d’ «inacceptable» que el govern de Marc Castells hagi estalviat el pagament de 55.000 euros a la fundació MIPS, un centre d’assistència de salut, privat, en funció de bonificació de taxes per obres. Aquest any, la reducció aplicada suposa que l’Ajuntament ha deixat d’ingressar 4.510 euros. Castells va portar a aprovació en el darrer ple una bonificació de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) per les reformes que la fundació MIPS està realitzant a l’interior de la planta soterrani i es va aprovar una reducció de l’import de 4.451,19 euros, un descompte del 95% del valor de l’impost que les ordenances obliguen a pagar per les obres que es fan en immobles.

Els representants de la candidatura municipalista han recordat que la bonificació està pensada per aplicar a entitats sense ànim de lucre, cooperatives, entitats socials o escoles, però els cupaires consideren que «la fundació privada MIPS no compleix aquests requisits, ja que es tracta d’una empresa privada», segons ha exposat la regidora Neus Carles.

La mateixa Carles ha indicat que «aquest tracte a la MIPS és possible gràcies a la voluntat del govern Castells», però assegura que «en aquest projecte no hi concorre cap de les circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació necessàries per ser declarades d’interès per a la ciutat», motiu pel qual el grup municipal s’oposa a aquest tipus de tracte. Carles va fer pública la seva posició en el mateix ple. Per a Poble Actiu, l’activitat de MIPS Fundació «ja està prou beneficiada fruit de les retallades a les quals s’ha vist i es veu sotmès el nostre sistema sanitari públic, fet que provoca que cada vegada hi hagi més gent que ha d’assistir a aquests centres de sanitat privada» dels quals diuen que no en són partidaris perquè «defensem una única xarxa pública de sanitat per a tothom i ben finançada», en paraules de la mateixa Carles. Aquesta és la sisena bonificació des de l’octubre del 2015.

«Les ordenances ho permeten»

El govern de Castells ha explicat que es tracta de la 5a fase d’obres per a la millora de l’edifici de la Fundació i que els descomptes s’apliquen perquè «les ordenances municipals contemplen que l’impost sobre construccions instal·lacions i obres poden gaudir d’una bonificació del 95% si les obres són declarades d’especial interès.