Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una noia de 16 anys a Igualada. Segons ha avançat el digital 'Eix Diari', els fets van tenir lloc aquest dilluns 1 de novembre a la matinada al polígon industrial de Les Comes quan la noia es dirigia a l'estació de tren. La jove va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona. Els Mossos encara no han pogut prendre declaració a la víctima -que es troba ingressada al centre hospitalari- per aclarir els fets.