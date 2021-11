La Policia Local d’Olesa ha posat en marxa una nova unitat de contacte amb la ciutadania, l’anomenada policia de proximitat. L’objectiu que es persegueix és el de facilitar que els veïns i veïnes disposin de referents i mantinguin un contacte més directe amb els agents. La unitat està formada per dos policies que patrullen a peu pels carrers del municipi. Per tal d’arribar a tots els barris es desplacen en dos vehicles motoritzats.

Fonts de l’Ajuntament olesà han descartat que aquest model permet un contacte més directe amb la ciutadania, «basat en el diàleg i la mediació per tal de preveure i resoldre els conflictes ciutadans, ja que els agents poden captar directament les necessitats escoltant les demandes o peticions, realitzant les possibles actuacions treballant de forma planificada». Aquest vincle més proper i constant fa que els agents també es converteixin en referents del veïnat on patrullen i anticipar-se a que es produeixi cap conflicte. Segons explica el cap de la Policia Local, Isaac Aymerich, «volem potenciar el treball de proximitat, de contacte directe amb la ciutadania, amb les associacions de veïns, entitats i comerços, com a la campanya de Nadal. La relació de contacte directe i proper amb els veïns i veïnes no només és a través d’aquesta unitat, sinó que és un plantejament global del servei».

Per aquesta raó l’Ajuntament d’Olesa ha decidit crear una unitat específica de policia que patrulla a peu per tal que el contacte amb la ciutadania sigui directe i constant i fer la seva presència més visible. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Martínez, explica que «la policia local d’Olesa treballa d’una manera excepcional, però a vegades la percepció de la ciutadania no és aquesta. Els agents fan molta tasca de mediació. Amb aquest patrullatge ho farem més visible. Tots els agents són de proximitat però tenir una unitat específica fa que sigui més visible la seva feina».

Albert Font, caporal integrant d’aquesta nova unitat de relacions amb la comunitat, explica que en el temps que ja han fet patrullatge la resposta ciutadana és bona: «fem una tasca important de prevenció, passem de policia reactiva a proactiva, no esperem que hi hagi un conflicte per actuar. De moment ja estem treballant amb associants de veïns, comerciants i centres escolars».

Per la seva banda, Miguel Àngel Bustos, també membre de la unitat, destaca que «la gent se’ns apropa i ens pregunta o ens comenta situacions de conflicte. Bàsicament son temes de seguretat ciutadana, però també hi ha qüestions de senyalització i molts casos particulars de conflictes veïnals».

El consistori destaca que la posada en funcionament d’aquesta unitat permet tractar els temes amb la ciutadania sobre el terreny, «però també fer una feina de seguiment dels incidents treballant amb els diferents departaments per tal de donar una resposta més adequada a la ciutadania».