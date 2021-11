La societat anoienca ha reaccionat amb indignació davant la violació que va patir una noia de 16 anys la matinada del dia 1 de novembre a Igualada. Dimarts, el col·lectiu La Traca ja va fer una primera concentració de rebuig de la violència a les 8 de la tarda davant de l'Ajuntament d'Igualada, a la que s'hi van sumar els grups polítics de la ciutat. En nom de La Traca, l'escriptora Maribel Nogué va llegir el manifest en el qual va posar de manifest la "indignació" que viu la ciutadania i va exigir mesures "als poders públics, més inversió i serveis per frenar l'epidèmia del masclisme". "Cal aturar tot això, no ens podem sentir segures ni pel carrer", va exclamar.

Aquest dimecres n'hi ha hagut una d'especialment sentida a Masquefa, la població on està escolaritzada la noia agredida, que té 16 anys. Aquest vespre hi ha convocatòries de concentracions de rebuig a bona part de la comarca. Allà, hi ha una segona concentració a les 19.30 h. A Piera i a Vilanova del Camí, a les 19. A Igualada, a les 8 del vespre, hi havia dues convocatòries: una a les Comes, convocada pel CF Igualada, i un altre a la plaça de l'Ajuntament. I a la mateixa hora, també, a Santa Margarida de Montbui, hi ha una altra concentració de rebuig contra el que s'ha qualificat de "terrorisme masclista".

L'equip de govern d'Igualada ha mantingut silenci fins ara. Aquesta tarda a les 5, davant la reacció social de rebuig creixent dels fets, l'alcalde ha convocat una reunió d'urgència de la Junta de Portaveus. De moment, no hi ha hagut un posicionament de l'Ajuntament ni ha anunciat mesures a prendre més enllà d'una condemna dels fets. Fonts municipals han indicat que no es pronunciaven per no intercedir en la investigació policial que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra amb la intenció de detenir els autors de l'agressió sexual a la noia.

L'agressió

La presumpta agressió sexual va tenir lloc la matinada de dilluns al polígon industrial de Les Comes. La víctima és una noia de 16 anys que en aquell moment sortia de la discoteca Epic i es dirigia a l'estació de tren, possiblement acompanyada. La jove va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona amb greus lesions derivades de l'agressió.