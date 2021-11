L'Institut d’Estudis Penedesencs va lliurar aquest diumenge passat, 31 d'octubre, la medalla d’honor al NEAN Parc Prehistòric de Capellades com a reconeixement de la tasca continuada que des d’aquest equipament cultural capelladí es fa per preservar i difondre el patrimoni natural i arqueològic del país. Aquest reconeixement va ser atorgat l’any 2020, però a causa de la pandèmia no es va poder fer l’acte de lliurament l’any passat i s’ha celebrat enguany, juntament amb el premiats del 2021. El regidor de Cultura, Àngel Soteras, acompanyat del tècnic de Patrimoni i responsable de l'equipament, Raül Bartrolí, van recollir el reconeixement.

El NEAN Parc prehistòric de Capellades, creat al voltant del jaciment arqueològic Abric Romaní i de la Cinglera del Capelló, constitueix un equipament de gran importància nacional per conèixer com era la vida del nostres avantpassats neandertals entre 100.000 i 40.000 anys abans del present. És un projecte d’investigació arqueològica i de socialització del coneixement científic en el qual l’Ajuntament de Capellades continua treballant. I és en aquest sentit que ben aviat començaran nous treballs a la cinglera que configuraran una ampliació dels espais visitables del conjunt del parc.