L’Escola Gabriel Castellà d’Igualada ha estat seleccionada per participar en el programa Magnet, una iniciativa per desenvolupar projectes d’innovació i millorar la seva projecció social. El centre col·laborarà amb l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) a través d’una aliança que té com a objectiu estimular el pensament científic de l’alumnat.

El projecte permetrà al centre educatiu igualadí desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que acabi sent de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. L’escola es va presentar a la darrera convocatòria d’aquest programa d’innovació i va ser una de les set escoles seleccionades per entrar a formar part del programa.

Des de fa uns anys l’escola igualadina ha engegat un procés de transformació educativa, a través de projectes artístics com Entre Cordes, que li ha valgut el reconeixement del Premi Ensenyament 2020, que atorga anualment el Cercle d’Economia. Amb la incorporació al programa Magnet, l’escola vol consolidar i expandir la transformació educativa en l’àmbit artístic i obrir-la també a l’àmbit científic.

L’aliança amb l’ICE-CSIC té com a objectiu estimular el pensament científic de l’alumnat de l’escola Gabriel Castellà. Fer-se preguntes, fomentar la capacitat d’observació, cercar evidències i qüestionar-se les respostes permetran a l’alumnat comprendre que la ciència és un sistema basat en l’evidència, l’experimentació i el raonament. L’expertesa de l’ICE-CSIC ajudarà a l’escola en aquest camí per fomentar l’aprenentatge científic i tecnològic de l’alumnat.

En la presentació del projecte a Igualada hi van participar la directora de l’Escola Gabriel Castellà i Raich, Núria Ramon; el director de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC), Diego F. Torres; el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín; el director general d’innovació, recerca i cultura digital al Departament d’Educació, Joan Cuevas; la secretària de Transformació Educativa al Departament d’Educació, Núria Mora; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora d’Ensenyament i Esports, Patrícia Illa.