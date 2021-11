Olesa disposa d’una nova Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans. El document es va presentar ahir a l’Ajuntament en el marc d’un acte que va servir per donar a conèixer una nova eina que permetrà al conjunt de professionals del territori gestionar i afrontar de manera coordinada les diferents situacions de maltractaments que poden afectar les persones grans.

La guia és un document tècnic per formar professionals i agents. Defineix les tipologies de maltractaments i els factors de risc i de protecció; descriu els maltractaments que es poden patir a les institucions; els procediments de treball i circuits d’actuació i els aspectes legals i les mesures a emprendre per a la protecció jurídica de les persones grans.

El regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, va presentar la guia i va voler fer un agraïment a tots els professionals, organismes i entitats que hi han participat al llarg de 15 sessions de treball que van començar al setembre de l’any passat fins al maig d’aquest any i que ha conclòs amb la presentació de la guia. Martínez va destacar que «és molt important que Olesa disposi d’un instrument que permet aprofundir en el coneixement dels maltractaments a la gent gran, a la vegada, que proporciona criteris i circuits per prevenir-los, detectar-los i intervenir eficaçment».