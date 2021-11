L‘Ajuntament de Capellades ha aprovat la reduccions d’impostos i taxes per als veïns que apostin per l’energia sostenible. En concret, ha acordat incorporar a les ordenances de 2022 una reducció del 50% de l’IBI durant tres anys als veïns que facin esforços econòmics per instal·lar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric aprofitant l’energia solar. En la mateixa línia, ha augmentat fins a un 70% de bonificació la taxa de sol·licitud de llicència d’obres per instal·lar ginys per a un millor aprofitament solar.

Pel que fa a l’impost de circulació, ha acordat agilitzar i simplificar els tràmits per sol·licitar bonificacions a aquest impost i ha establert que els vehicles classificats amb l’etiqueta blava (zero emissions) gaudiran d’una bonificació del 75% i els classificats amb etiqueta ECO d’una bonificació del 50%. L’alcalde de Capellades, Salvador Vives, afirma que «la voluntat es avançar, amb fets concrets, cap al desenvolupament sostenible»