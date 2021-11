El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha inaugurat aquest matí la nova escola pública de Copons, que permet reunificar tot l'alumnat del poble ara repartit en tres espais diferents. I, confiant a trobar totes les complicitats necessàries, ha anunciat que el departament i l'Ajuntament de la població estan treballant perquè per al proper curs hi pugui haver una escola bressol rural en el mateix centre. Gonzèlez-Cambray ha destacat en la inauguració del nou equipament que tot i que ha estat un procés difícil, perquè es tracta de la rehabilitació d'un edifici antic i han sorgit problemes tècnics mentre es duien a terme els treballs, i costós per l'alta inversió que ha calgut, té una part important i és que ha mostrat un esforç conjunt de l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat per fer-lo possible. "Junts treballem millor, segur", ha dit el conseller, convidant els alumnes que eren presents a l'acte a fer treball en equip i a mostrar-se oberts als canvis que segur que els portarà la vida quan inicien l'etapa professional després de formar-se. La rehabilitació ha estat costosa, només la Diputació, segons va explicar ahir el diputat Josep Montràs, ha invertit 600.000 euros en l'edifici i en la rehabilitació de la façana de l'Església.

📌 @educaciocat aposta pels entorns rurals i té la voluntat de desplegar les polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació de tots els infants i joves del país.



💬El #conseller @JosepGCambray: “Quan batega una escola, batega un poble” pic.twitter.com/2zB8p0Si7L — Educació (@educaciocat) 5 de noviembre de 2021

La nova escola de Copons ocupa l'antiga rectoria rehabilitada, que com ha recordat en el mateix acte l'alcalde, Àlex Prehn, és una casa del 1760 que va ser propietat del Bisbat de Vic fins al 2005. Aleshores, l'Ajuntament va comprar l'edifici i el 2016, l'anterior govern del municipi, van posar fil a l'agulla, conjuntament amb el departament, per transformar-lo en escola. Han calgut 6 anys d'obres. Prehn ha assegurat que la construcció de l'escola era "un objectiu prioritari de la legislatura". "Creiem molt fermament en l'escola pública", ha afegit l'alcalde, que veu en l'escola "un instrument de cohesió i de futur, un instrument d'aprenentatge i, alhora, un espai per fomentar el benestar i la seguretat" dels alumnes.

Copons estrena escola i nom per al centre. Núria Monclús, directora del centre, ha explicat que després d'un procés de participació s'ha decidit que la nova escola estigui "Els quatre vents". Un nom que explica que l'edifici està exposat als 4 vents, però també que "acollim als nens amb tota la seva plenitud, també als quatre vents". Després de la directora han intervingut alumnes del centre que van recordar que l'anterior escola "era petita" i que rebien la formació separats d'altres alumnes, que anaven a la sala polivalent o a l'espai conegut com la Barraca.

Gonzàlez-Cambray s'ha mostrat convençut que el país farà una escola que iguali les oportunitats per a tothom, per als alumnes "visquin on visquin", i l'exemple de posar en servei una escola rural a Copons és una mostra d'aquesta voluntat en un país que té 72.000 aules. El conseller va anunciar la posada en marxa de l'escola bressol rural per al proper curs i també la voluntat d'estendre la gratuïtat de l'ensenyament a P-2 per a tot el país.

El conseller ha acabat el seu discurs explicant un conte dirigit a tots els nens i nenes presents en la inauguració de l'escola.