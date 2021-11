La consultora multinacional especialista en el sector de l'automoció MSX International també s'ha postulat per gestionar el centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell, i rivalitzarà amb les peticions presentades per Eurecat i la UPC. Amb més de 6.000 treballadors arreu del món, mig miler dels quals a l'Estat, MSX International ja treballa en la formació de grans fabricants del sector de l'automòbil com Volkswagen o Seat. La directora general d'MSX International a Espanya i Portugal, Elvira Llorens, ha explicat que consideren que són una candidatura "forta" perquè combinen l'experiència en formació en el sector de l'automòbil amb un fort coneixement de la indústria.

MSX International té seus a Sant Just Desvern i Madrid, i gairebé 30 anys d'experiència en el sector de l'automòbil a Espanya. "Coneixem el sector com la palma de la nostra mà, treballem amb el cotxe elèctric, el cotxe connectat, la mobilitat... combinem experiència en formació i en coneixement de l'automoció", ha explicat Llorens.

L'empresa ha presentat la seva sol·licitud en solitari, i confia en el fet que el Govern acrediti que compleix tots els requisits exigits en la licitació per poder presentar una oferta formal per gestionar el centre de Martorell. La petició d'MSX International s'uneix a les que es van conèixer dijous, del centre tecnològic Eurecat i la Universitat Politècnica de Catalunya. La licitació, que es va tancar dijous, és la segona que obre el Govern per trobar un gestor pel recinte de Martorell, que es va inaugurar fa sis anys, però porta tot aquest temps pràcticament buit.

L'any 2019, el primer concurs va quedar desert malgrat les diverses pròrrogues. Segons fonts de Treball, la intenció és que la mesa de contractació informi dilluns de quines de les sol·licituds –de les almenys tres que per ara estan confirmades- compleixen els requisits i poden presentar ofertes formals. En aquest primer pas, les entitats han hagut de presentar documentació relacionada amb la seva solvència financera i tècnica i l'administració ha de certificar si poden tirar endavant o no. En cas afirmatiu, podran presentar les seves propostes per fer-se càrrec del CFPA, que disposa d'un recinte de 10.000 metres quadrats.

Per evitar que es repetís el fiasco del primer concurs, aquesta vegada el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va obrir una consulta prèvia amb el sector de l'automoció per consensuar les condicions i criteris i acostar-se a les expectatives de les possibles empreses licitadores. L'anunci de la licitació el va publicar el departament d'Empresa i Treball, a través del SOC, l'1 d'octubre. Els licitadors interessats en la gestió i explotació del Centre d'Automoció de Martorell tenien fins al dia 4 de novembre a les 14 hores per presentar les seves sol·licituds.

Dilluns se sabrà qui pot presentar ofertes formals

El Govern anunciarà dilluns quines són les candidates que poden presentar ofertes formals, perquè compleixen els criteris de solvència requerits. Posteriorment, s'analitzaran les ofertes i es decidirà qui passarà a gestionar el centre. El termini de la concessió serà de 15 anys, prorrogables 10 anys més, i es preveu que el Centre de Martorell es converteixi en un "referent". S'hi impartiria formació professional inicial, formació professional per a l'ocupació, i formació programada per les empreses, i destinada al sector de l'automoció. Així, l'oferta estaria adaptada a les necessitats concretes del sector.

Al centre també s'hi podrien fer altres activitats com promoure la cooperació i l'intercanvi amb altres centres de promoció nacionals i internacionals, desenvolupar i prestar serveis d'orientació professional i inserció laboral, promoure la innovació tecnològica i la recerca vinculada a la formació, activitats per a la sostenibilitat i la preservació mediambiental, etc.