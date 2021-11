Aquest cap de setmana, 6 i 7 de novembre, els productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena obren les portes de casa seva per donar a conèixer els seus productes en el lloc on es produeixen.

Diversos productors participen en aquesta iniciativa organitzada pel Parc Agrari de la Conca d’Òdena, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Xarxa de productes de la Terra. És una més de les activitats que es fan per promoure i donar a conèixer la producció i productors que formen el parc. En aquesta 1a edició hi participen: Ecomercaderet, Celler Anna Rossell, El Molí de Can Gibert, Associació Aliment Humà, La Naris i Col·lectiu Eixarcolant.

El programa d’activitats serà molt variat i la proposta dependrà de cada productor. En format visita, experiències i degustacions ensenyaran el seu dia a dia, al camp, a la granja i a l’obrador han explicat fonts de l’organització.