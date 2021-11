L’Ajuntament montbuienc aplicarà increments en els principals impostos i taxes del municipi per al 2022. L’equip de govern, format per Ara Montbui i Som Montbui-ERC, va votar a favor de la proposta d’ordenances fiscals que preveien en el darrer ple municipal. El PSC Montbui va votar-hi en contra.

La regidora d’Hisenda i Recursos Humans de l’Ajuntament montbuienc, Jésica Arroyo, va explicar que s’actualitza l’impost sobre béns immobles (IBI). Una part de l’import depèn de l’Estat, però una altra del mateix municipi, que hi aplica un coeficient. Aquest, per al 2022, passa de 0,571 al 0,605.

També s’actualitza la taxa d’escombraries, amb un increment del 7%. El govern explica que es fa per tal de cobrir un percentatge més alt del cost del servei. L’actualització comporta també la creació d’una tarifa nova per als habitatges fora del nucli urbà (masies i cases disseminades).

S’inclou una reducció de la quota tributària per a tots els habitatges per recollida domiciliària que facin ús de la deixalleria municipal i una altra reducció per als locals comercials i industrials que acreditin disposar d’un sistema de gestió de residus per a empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya, en funció de la fracció que s’acrediti que es gestiona per aquesta empresa.

La regidora Jésica Arroyo ha explicat que «el nostre compromís des que vam arribar al Govern en matèria econòmica ha estat el de sanejar, ser transparents i realistes, controlar els límits econòmics, posar-los al dia i actuar en les necessitats del nostre municipi. Hem fet un estudi exhaustiu dels ingressos de l’Ajuntament. I vam detectar des del primer moment que teníem un problema amb els ingressos».