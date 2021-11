Els responsables al·legaven que era cànem per a la indústria farmacèutica. Però sense documents ni permisos que ho acreditessin, i després de trobar 14.000 plantes de marihuana en procés d’assecament, els Mossos els van acabar arrestats.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell va detenir dilluns set homes i una dona de nacionalitats espanyola, hongaresa, italiana i uruguaiana, d’edats compreses entre els 36 i els 68 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte contra els treballadors. La investigació es va iniciar a començaments del mes d’abril, quan els investigadors van tenir coneixement d’una empresa que es dedicaria suposadament al conreu de plantes de cànem industrial en uns camps agraris a Olesa de Montserrat.

Els investigadors, en una primera inspecció realitzada a l’inici de la investigació, van comprovar que a l’interior de la plantació, delimitada amb una tanca metàl·lica i mesures de seguretat, hi havia una dotzena de persones treballant en el seu conreu, unes dotze hores diàries a canvi d’una petita retribució, i totes elles sense cap tipus de contracte.

Cap de les plantes tenia l’aspecte de les que solen anar destinades al cànem industrial i es trobaven completament carregades de cabdells. Els agents, que van aconseguir identificar els responsables de l’empresa, van comprovar que la plantació no disposava dels permisos pertinents per al cultiu de cànnabis i per a l’ús dels cabdells per a fins farmacèutics. La policia va escorcollar la plantació i va comissar unes 14.000 plantes de marihuana, moltes d’elles en procés d’assecament, i més de 100 quilograms de cabdells empaquetats en caixes.

Set dels vuit arrestats van passar a disposició del jutge, que va decretar la llibertat amb càrrecs amb retirada del passaport, prohibició de sortida de l’Estat espanyol i amb l’obligació de presentar-se cada dia 1 i 15 al jutjat.