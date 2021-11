Esparreguera té quatre agents cívics que promouen hàbits de civisme i convivència a l’espai públic. En dos mesos han fet més de 500 actuacions. Davant els problemes creixents que tenen els municipis amb les actituds incíviques, l’Ajuntament ha decidit fer un pas endavant per intentar atenuar el problema. Els treballadors han estat contractats a través d’un Pla Local d’Ocupació i fan funcions de control als diferents barris d’Esparreguera per garantir el compliment de l’Ordenança de Civisme i Convivència. La primera tasca és informativa, sobre la tinença d’animals.

En aquests primers dos mesos actius han registrat 546 actuacions, 208 de les quals fan referència a incidències relacionades amb residus i medi ambient; 165 estan vinculades a l’àmbit de la mobilitat; 152 són demandes que els ha fet arribar directament la ciutadania; 15 són incidències amb equipaments municipals i 6 estan relacionades amb la tinença d’animals.

Els agents cívics, que van identificats amb una armilla reflectora i treballen en horari partit de matí i tarda, fan una ruta setmanal per tenir presència a tots els barris d’Esparreguera.

L’atenció dels animals

Actualment un dels aspectes en els quals estan fent una incidència especial és en l’àmbit de la salut pública. Així doncs, informen als portadors de gossos de la normativa vigent, els expliquen el funcionament del cens d’animals municipal i dels requisits per dur gossos perillosos.

Durant els primers dies van lliurar gratuïtament ampolles plegables per a la neteja d’orins de gossos, i aquests dies estan distribuint un díptic informatiu sobre salut pública, amb informació relacionada amb el mosquit tigre, les colònies de gats i la tinença d’animals. A més, recullen dades estadístiques sobre les zones on es passegen gossos més habitualment, on hi ha més deposicions i també dels comportaments incívics detectats.

Així mateix, també fan controls en les diferents illes de contenidors per informar les persones usuàries, tant si hi ha infracció com si no, sobre com s’ha de reciclar, sobre el servei de la deixalleria, el de recollida de trastos vells i recollida de poda, i sobre altres aspectes, com ara la prohibició de dipositar deixalles a l’exterior dels contenidors.

A més, durant el mes de setembre els agents cívics van visitar els diferents comerços i botigues d’alimentació de la vila per informar-los i fer-los lliurament de la guia d’autocontrol per als establiments sanitaris, elaborada per la Diputació de Barcelona i editada en diversos idiomes, com català, castellà, xinès i urdú.

D’altra banda, també identifiquen incidències o desperfectes en el mobiliari urbà i la via pública, que es comuniquen al departament corresponen de l’Ajuntament, i fan una funció d’escolta de la ciutadania per conèixer les seves inquietuds i propostes.