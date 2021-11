Cinc empreses i entitats s'han postulat per gestionar el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell (CFPA). Aquestes seran la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Eurecat i MSX International, tal com ja va publicar Regió7 i les companyies Esquemes Informàtics i Disseny Educatiu, tal com ha confirmat aquest dimarts el departament d'Empresa i Treball en un comunicat.

El Govern preveu que l'adjudicació final de la concessió del CFPA sigui a finals de gener del 2022 i permeti ampliar l'activitat en un centre que, des de la seva inauguració el 2015, estava pràcticament buit.

El procés per optar a la gestió

El Govern ha demanat a algunes de les empreses que presentin documentació addicional en tres dies. Si no, no podran participar finalment en la licitació. El Servei d'Ocupació Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) va publicar l'1 d'octubre l'anunci de la licitació, que preveu la concessió de la gestió i explotació del CFPA durant 15 anys, prorrogables 10 anys més. Prèviament, el SOC havia fet una consulta preliminar al mercat per acostar-se a les expectatives de les possibles empreses licitadores i evitar que passés com l'any anterior, quan el procés va quedar desert. Les empreses i entitats interessades van poder presentar el seu interès fins al passat 4 de novembre.

Ara, hauran de presentar les seves ofertes i se'n farà una valoració tècnica d'acord amb els criteris establerts, per acabar escollint el guanyador de la licitació a finals de gener de l'any vinent. El CFPA ha de ser un centre referent on s'imparteixi la formació professional inicial, la formació professional per a l'ocupació i la formació programada per les empreses destinada al sector de l'automoció, amb la finalitat de garantir una oferta formativa adaptada a les necessitats del sector.

Al recinte de Martorell també es faran altres activitats com la promoció de relacions de cooperació i intercanvi amb altres centres nacionals i internacionals de formació, el desenvolupament i prestació de serveis d'orientació professional i inserció laboral, la promoció de la innovació tecnològica i la recerca lligada a la formació, la realització d'activitats per a la sostenibilitat i preservació mediambiental en l'entorn de la formació, i la mateixa explotació de les instal·lacions del CFPA.

Segons el Govern, el centre de Martorell "ha d'esdevenir un equipament clau per consolidar la competitivitat del sector de l'automoció i de les mateixes empreses, millorant la productivitat i ajudant a la creació de llocs de treball i a la qualificació i requalificació contínua de les persones".