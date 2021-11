L’Agència d’Habitatge de la Generalitat juntament de Piera llogarà pisos a propietaris per cedir-los a famílies vulnerables amb dificultats per trobar un sostre per dormir. Piera s’ha adherit al programa Reallotgem de l’Agència d’Habitatge.

La Generalitat de Catalunya serà l’encarregada de signar el contacte de lloguer amb el propietari de com a mínim 5 anys. Per donar una garantia superior al propietari, la Generalitat li avançarà 18 mesos de lloguer i posteriorment serà la pròpia administració qui pagui les mensualitats del lloguer. Un cop signat el contracte, la Generalitat farà un contacte de cessió amb la família vulnerable on aquesta última pagarà la part del lloguer a la Generalitat.