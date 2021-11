FundacióÀuria impulsa un treball amb diferents entitats fonamentalment de l’Anoia per poder detectar i fer front a possibles situacions d’abús o maltractament a discapacitat intel·lectual.

L’any 2019 Àuria Grup impulsava la creació d’un protocol per la detecció i l’abordatge de possibles situacions d’abús o maltractament a persones amb discapacitat, interpel·lant a agents comarcals de l’àmbit social i de la salut. Es constituïa el grup motor per donar impuls a aquesta iniciativa pionera a la comarca, però la pandèmia, com en tantes altres iniciatives, va actuar de fre.

El grup motor de treball ha continuat actiu i està ultimant el circuit d’atenció i intervenció, la mateixa guia d’actuació per a professionals, la definició del protocol (detecció, prevenció, intervenció i recuperació), la identificació dels recursos disponibles, l’orientació i els serveis existents.

Àuria Grup, Apinas, la Fundació Privada Gandhi, el Consell Comarcal de l’Anoia i Ajuntament d’Igualada, el Consorci Sanitari de l’Anoia, l’Institut Català de la Salut i Althaia- amb el suport de Dincat Plena Inclusión- van establir un front comú i transversal per dotar d’un instrument consensuat i inexistent fins al moment.

Un primer pas per al seu desplegament va estar l’execució d’un pla formatiu per l’abordatge d’aquestes situacions que pateixen o poden patir les persones amb discapacitat des de diferents àmbits -jurídic, salut, social i seguretat, ètica- des d’una visió global i holística.

L’ONU va aprovar el 2006 la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, però la direcció d’Àuria considera que «queda molt camí per recórrer». «La necessitat de protecció enfront de les situacions de violència i abús es continuen produint. La igualtat i la no discriminació és una assignatura pendent, i entitats socials d’arreu del territori diàriament lluiten per sensibilitzar a la societat», afirmen fonts de l’entitat igualadina.