L’Ajuntament d’Igualada ofereix dos tallers gratuïts per a tothom per a fomentar la reparació i durabilitat de les coses en el marc de la Setmana de la Prevenció de Residus que se celebra del 20 al 28 de novembre. El dimecres de les 10 a les 13 hores, es podrà trobar al carrer de Vic, davant dels paradistes de fruita i verdura del Mercat de la Masuca dues furgonetes mòbils; la Didaltruck i la Reparatruck.

A la Reparatruck s’ensenyarà als participants a reparar els seus artefactes espatllats per a evitar que acabin en les escombraries abans d’hora, generant residus. Els tècnics facilitaran als qui s’acostin amb els seus petits electrodomèstics, aparells informàtics i bicicletes avariades tant les eines necessàries per a tornar a posar-los en marxa com l’orientació i la formació per a fer-ho.

La generació de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) creix any rere any i té un impacte ambiental important. Sovint contenen substàncies perilloses per al medi, que poden contaminar sòls i aigües subterrànies, i per a la salut de les persones, així com materials que són escassos a la natura i que tenen un alt valor econòmic. Per allargar la vida útil d’estreis que tenim a casa.

Arranjaments de roba

D’altra banda, la Didaltruck, és un vehicle amb una costurera, les eines i els mitjans necessaris per poder portar a terme els arranjaments o les transformacions. L’objectiu és promoure la reparació i la reutilització, fomentant el canvi d’hàbits de consum per allargar la vida útil de la roba. Es podran reparar o reconvertir peces de roba amb l’ajuda dels mitjans i els coneixements que ofereix aquest servei mòbil.