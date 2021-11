L’Associació Juvenil La Coll@nada reivindica espais per a les entitats a lgualada i avui, en el marc dels actes de Sant Faust, ha convocat una manifestació a la plaça de l’Ajuntament, a les 7 de la tarda. La Intersindical ha donat suport a la iniciativa.

Sant Faust és «la festa major d’hivern particular» i el mateix cartell ja té inscrita la frase «Això és Sant Faust! Feu-nos lloc».

Avui, dissabte, és el dia de més activitat. Al matí hi haurà la diada dels Trabucaires; al migdia, el pati del Museu de la Pell serà l’escenari d’un vermut musical amb Míriam Riba i Marina Freixas; a la tarda hi haurà la tradicional gimcana de la Fura del Faustet (amb la participació de caus, corals i esplais de la ciutat), a les set es farà la manifestació pels espais de les entitats i a l’hora de sopar hi haurà menú de llegum i karaoke, també al Museu de la Pell, amb actuació de Protons i Pd’s fins que s’acabi la nit.