La concentració, amb el lema «Feu-nos lloc», va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. L’acte va ser convocat per l’associació juvenil La Coll@nada contra el govern igualadí per denunciar la manca d’espais «dignes» per a l’activitat d’entitats juvenils i culturals de la ciutat.

L’acte de protesta va començar amb un parlament de representants de l’associació juvenil La Coll@nada, i portaveus d’algunes de les entitats presents a la concentració van explicar els problemes originats per la manca d’espais. I és que fins i tot algunes entitats, segons van explicar, han hagut de deixar l’espai on duien a terme l’activitat i s’han hagut «d’espavilar a trobar un altre lloc per poder seguir duent a terme les nostres tasques o funcions». La portaveu de La Coll@nada va assegurar que la manca d’espais per a les entitats «no és res nou», que fa temps que s’hi troben i que «la pandèmia ha agreujat encara més la problemàtica». Altres entitats, com els agrupaments escoltes, van destacar que si bé «les entitats no som un motor que generem capital econòmic, sí que generem una cosa més important, la felicitat i el lleure dels infants».

A banda d’aquesta manca d’espais que van denunciar les entitats, també es van queixar que el govern d’Igualada no dona suport a les seves iniciatives. En aquest sentit, la portaveu de La Coll@nada va assegurar que «s’ha demostrat que la cultura, el lleure i el benestar del jovent no són la prioritat de l’Ajuntament d’Igualada». Portaveus d’altres entitats que van participar en la protesta també van remarcar que la resposta de l’Ajuntament a qualsevol de les seves demandes «sempre ha estat que el que volem no pot ser».

A més de La Coll@nada, també s’hi han sumat diverses entitats, com l’agrupament escolta Torxa, l’agrupament escolta Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà, la coral Gatzara, la coral els Verdums, Protons, Arbre de Maig, FESTHI, Mou-te, Flama del Canigó, Colla gegantera del Bisbalet, coral Exaudio, JOSA, coral Xalest, Intersindical i Unió Territorial Anoia, entre d’altres.