L’Ajuntament d’Olesa s’ha unit als d’Abrera, Castellbisbal, Esparreguera, els Hostalets de Pierola, Rubí i Ullastrell per crear un front comú i mostrar el seu rebuig unànime a la futura construcció d’una línia de molt alta tensió (MAT) entre l’Anoia i el Vallès Occidental. Així ho han acordat els alcaldes de tots aquests municipis. Diferents ajuntaments, com el d’Esparreguera, ja havien fet posicionaments individuals contra la línia. Aquesta darrera setmana, l’ha aprovat el de Castellbisbal.

L’empresa Forestàlia SL ha presentat un projecte de construcció d’una MAT de 400 kV que travessarà tota la Catalunya Central amb final a Rubí. Actualment, el darrer tram entre els Hostalets de Pierola i Rubí es troba en exposició pública per part del Ministeri de Política Territorial, segons ha explicat l’Ajuntament d’Olesa.

Els representants polítics de la zona temen que la línia suposi «un gran impacte ambiental i paisatgístic». Els ajuntaments presentaran al·legacions coordinadament i de forma conjunta al projecte. També han decidit emprendre diverses accions polítiques per sumar suports institucionals com a rebuig a aquesta infraestructura.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, explica que «lluitem contra infraestructures que creiem que són innecessàries, perquè ja hi ha una xarxa de línies d’alta tensió, i perquè estem en contra d’un model de xarxa elèctrica que agredeixi el nostre territori». I ha afegit que «aquesta línia que ve de l’Aragó fins a Rubí travessa zones de gran valor ecològic, com és el parc fluvial del riu Llobregat. Nosaltres estem a favor de l’energia sostenible, com la fotovoltaica i l’eòlica, i de producció propera als centres de consum».

Com a mesura de rebuig a la construcció de noves línies de molt alta tensió al territori és previst presentar al ple de l’Ajuntament d’Olesa del proper 25 de novembre una moció per manifestar la seva total oposició a aquesta infraestructura.