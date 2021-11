Sant Martí de Tous ha celebrat la seva Festa Major entre el 6 al 14 de novembre amb xifres rècord de participació. Després d’un any de parèntesi a causa de la pandèmia, enguany s’havia preparat un programa farcit d’activitats de carrer, tradicionals, solidàries, esportives i culturals per a tots els públics, i la majoria d’actes van comptar amb una gran participació de públic.

El regidor de Cultura i Festes, Pau Mir, fa una valoració “espectacular” de la Festa, i es mostra “orgullós del sentiment de poble, ja que tothom hi ha participat molt, tant en els actes més nous com el Joc de l’Assassí, que va tenir molt èxit, com els tradicionals com el ball de Faixes”. Enguany, l’exhibició del Tradicional Ball de Faixes de Tous va comptar més de cinquanta balladors, una xifra que mostra la vitalitat cultural del municipi. També va tenir molt èxit la cursa solidària Hivernal Panna El Bandoler, amb una xifra rècord de 818 inscrits.

Des de l’Ajuntament s’agraeix la tasca feta per la Comissió dels 50 –formada per les persones nascudes el 1971- coordinant tot el programa d’actes, i a la resta de col·lectius i entitats organitzadores com el jovent de Tous i la Comissió del Ball de Faixes dels Amics de Tous que han treballat braç a braç amb la regidoria de Festes.