Els 7 tresors del patrimoni cultural d’Igualada escollits per votació ciutadana són el Claustre de l’Escola Pia (556 vots), la Festa dels Reis (488 vots), el Museu del Tren Railhome Barcelona (471 vots), l’Asil del Sant Crist (368 vots), el Museu del Traginer - Col·lecció Antoni Ros (316 vots), la Basílica de Santa Maria (302 vots) i l’Antic Escorxador (181 vots). Els set elements elegits per votació ciutadana, passen a formar part dels “7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada” i s’incorporen a la “Llista representativa dels tresors culturals del món”, la característica principal de la qual és que els elements que en formen part han estat elegits per votació ciutadana. Posteriorment, es farà un acte de lliurament dels diplomes acreditatius als representants dels elements escollits.

Fins ara, en l’àmbit català han incorporat elements a la “Llista representativa dels tresors culturals del món”: Catalunya, Barcelona, Badalona, Reus. El Vendrell i Tortosa. El total de campanyes d’incorporació d’elements a la Llista representativa de tresors culturals del món és de 46.

Aquesta campanya s’ha dut a terme com a pròleg de la Capital de la Cultura Catalana 2022 i s’ha desenvolupat conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació Capital de la Cultura Catalana amb l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni d’Igualada d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats i elegits. També, establir noves rutes turístiques alhora que es potencia la participació ciutadana.

Els que no han entrat

Fora dels 7 espais triats han quedat, segon l'ordre de vots: Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (179 vots), els Tres Tombs (171 vots), el Rec (172 vots), la Plaça de la Porxada (169 vots), el Museu de la Pell d’Igualada (168 vots), l’Ermita de Sant Jaume de Sesoliveres (131 vots), la Mostra d’Igualada - Fira d’espectacles infantils i juvenils (93 vots), el Portal d’en Vives i de la Font Major (88 vots), la Festa Major de Sant Bartomeu d’Igualada (87 vots), el Casino Foment (81 vots), la Igualadina Cotonera (72 vots), el Cementiri Nou (71 vots) i la Vila Romana de l’Espelt (61 vots).

Les votacions, que s'han dut a terme les darreres setmanes, s’han vehiculat a través del web www.ccc.cat, on es podien votar d’un a set elements que formen part de les vint candidatures presentades.

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 és una idea per fer promoció de la cultura a la ciutat que compta amb l’impuls de l’Ajuntament i fa protagonistes a les entitats i empreses culturals, juntament amb la ciutadania i agents socials. "Una oportunitat per fer valdre la cultura catalana des d’un punt de vista local, des de totes les disciplines i mostrar el gran teixit cultural igualadí", segons els organitzadors.