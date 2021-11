ERC Igualada s’ha posicionat al costat de les entitats culturals i juvenils de la ciutat que aquest dissabte passat es van manifesta davant de l’Ajuntament amb el lema «Feu-nos lloc». Les entitats exigeixen solucions a la falta d’espais. Esquerra proposa «la creació de la figura d’un gestor cultural» per part de l’ajuntament, que estigui al servei i ajudi a les entitats i organitzacions. Alhora, proposen reformar espais comuns com l’antic escorxador per convertir-lo en «un espai per a les entitats». Concretament, en la seva segona proposta cultural, ERC detallava la voluntat d’impulsar «un centre de cultura i art com a punt de trobada de gestors, creadors i ciutadania i proporcionar unes infraestructures per tal de fomentar el contacte i la participació».

En paraules del portaveu local d’Esquerra, Enric Conill, això suposaria «tenir respostes que donen solució al problema i impliquen la creació d’un punt de trobada que ofereixi espais per assajar, locals propis per a les entitats on puguin reunir-se i magatzems segurs per guardar el seu patrimoni». Conill creu que a Igualada caldria fer com el racó de Cultura Sant Antoni de la Riera, a Sant Sadurní d’Anoia.