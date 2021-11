L’Ajuntament d’Esparreguera es proposa millorar els nivells de recollida selectiva de la brossa. Per arribar als nivells que indica la Unió Europea, l’Ajuntament impulsa una campanya de sensibilització. La iniciativa s’allargarà fins a finals de novembre i coincidirà amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

L’Ajuntament munta una carpa informativa a punts concorreguts de la població o prop d’àrees de contenidors per informar els veïns i insistir en la necessitat de classificar i separar la brossa a domicili i deixar-la en el dipòsit que correspon. També s’informa per fomentar l’ús de les bosses compostables en la separació de la matèria orgànica. Així mateix, es repartiran díptics informatius a les cases d’Esparreguera amb informació sobre els diferents serveis municipals de recollida, s’adquiriran contenidors de recollida d’olis usats per a l’escola Pau Vila i l’institut El Cairat i també es realitzaran reunions específiques amb escoles i grans productors. La campanya té un cost de 19.410 euros i és finançada per l’empresa ServiTransfer, actual adjudicatària del servei de recollida i gestió municipal de residus.

El regidor d’Espai Natural de l’Ajuntament d’Esparreguera, Emmanuel Ortí, ha destacat que «en aquesta campanya el que volem és fomentar encara més el reciclatge selectiu, especialment de la fracció orgànica, els envasos i el cartró, que són les fraccions on trobem més impropis, és a dir, més residus que no corresponen a la fracció en qüestió».

La campanya inclou l’edició de 9.000 tríptics informatius que es repartiran a les llars d’Esparreguera per a donar a conèixer a la població els diferents serveis municipals de recollida, com són la deixalleria, el servei de recollida de mobles i trastos vells i el d’esporga. A més, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la deixalleria, també es realitzarà un sorteig d’un lot de productes i serveis locals valorat en 275 euros per als habitants que del desembre al maig de 2022 usin aquest servei més de cinc vegades. D’altra banda, per tal de fomentar la recollida selectiva de l’oli fet servir, s’implantarà el projecte Claki a dos centres educatius del municipi, l’escola Pau Vila i l’institut El Cairat, als quals es dotarà amb 1.000 ampolles i un contenidor de recollida a cada centre.