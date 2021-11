L'Ajuntament d'Igualada incrementa la presència nocturna de la policia local els caps de setmana. Hi haurà més agents al carrer i més vigilància a les zones que es poden preveure com a més problemàtiques. És la segona mesura que s'anuncia de reforç de seguretat després de la violació d'una noia de 16 anys quan sortia d'una discoteca del polígon de les Comes el passat dia 1 de Novembre.

La tinenta d’Alcalde i regidora d’Interior, Carlota Carner, ha explicat aquest dimecres que "des d’aquesta mateixa setmana, la Policia Local d’Igualada ha incrementat els efectius per totes les nits, en especial durant les de cap de setmana". Aquest anunci es produeix, ha explicat Carner, “amb la clara voluntat de seguir apostant per un reforç en la seguretat de la nostra ciutat”.

Des de fa poc més d'una setmana, la Policia Local d'Igualada compta amb vuit nous agents. D'altra banda, l'Ajuntament també ha encarregat estudis per incrementar el control dels accessos a la ciutat i al polígon de les Comes amb la instal·lació de noves càmeres de seguretat que aportin informació als agents sobre els moviments, sobretot de vehicles, a les zones.

Carner té previst acabar de completar mesures a prendre per millorar la seguretat els propers dies i ha anunciat per a la propera setmana una exposició de les mesures de seguretat que es prenen. El reforç de patrullatge s'ha posat en marxa ara i s'allargarà, com a mínim, fins a les festes de Nadal.