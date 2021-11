Martorell ha aprovat un pressupost general consolidat de 42.941.684 euros per al 2022, un 3,3% més que el de l’any en curs. El govern municipal destaca que enforteix el personal municipal, millora dels serveis i incrementa l’acompanyament a les persones i al teixit empresarial. Preveu un increment d’ingressos, però congelant els impostos directes i taxes als ciutadans per segon any consecutiu.

El document va ser aprovat aquest dilluns amb els vots favorables de Junts per Martorell, l’abstenció del PSC i ERC i el vot contrari de Movem Martorell i C’s. Preveu un capítol d’ingressos i de despeses de l’Ajuntament de 40.982.109,42 euros; de 13.337.680 per al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) i de 182.399,34 per a Gesol SL

Per al regidor d’Hisenda, Lluís Amat, són uns pressupostos «rigorosos i adaptats a la realitat que toca viure, de llarg recorregut i mirada llarga, per fer un Martorell cohesionat, inclusiu, obert i respectuós amb tothom i per tothom».

En el capítol 1 de despeses s’ha projectat un increment de 952.000 euros i un 5,5%, en la que ateny a tot el personal que treballa per la corporació municipal. És la principal partida, ja que representa el 42% del total amb 18.230.585 euros (10.232.998 a l’Ajuntament; 7.878.000 al PMSAPM i 119.586 a Gesol). Amat ha destacat «les millores en els departaments de Comunicació i de Comerç, la incorporació d’un nou tècnic de treball, la implementació del programa Martorell Educa 360 i el nou conveni del personal».

Pel que fa a les despeses en béns corrents i serveis, aquesta partida experimenta un fort increment en 1.860.000 euros i un 13,3% respecte 2021. «Reforcem la neteja viària en uns 250.000 euros; la jardineria, en 280.000; la recollida, gestió de residus i tractament, en 528.000 euros; i a la partida de festes locals hi haurà 100 .000 euros més. Les festes culturals rebran 42.000 euros més, i les partides per a les activitats esportives i per als joves en rebran 70.000 i 50.000 euros més , respectivament».

D’altra banda, es destinaran 500 mil euros a programes de promoció econòmica sobre comerç, emprenedors i petita empresa; 470 mil al suport a famílies en dificultats; 378.000 eurosl a entitats i clubs esportius; 200 mil a la cultura o 200.000 euros a ensenyament, que inclou com a novetat «la creació d’una nova subvenció del 50% del cost del transport públic per als joves estudiants».

També preveu invertir en la reforestació de la serra de l’Ataix, la reforma del passeig de Catalunya, la millora del polígon La Torre, la reforma i millora de voreres, la rehabilitació d’edificis municipals, la renovació de la flota de vehicles, l’aposta pels busos elèctrics, la neteja de camins i torrents i l’adequació d’El Progrés.

Amb aquestes xifres de despesa, la previsió d’endeutament de l’Ajuntament se situa en el 40,7%. S’incrementen impostos indirectes, com ara l’ICIO -en 1,7 milions d’euros- i la Taxa per llicències urbanístiques -creix 600.000 euros- per l’increment de l’activitat econòmica. Les trasferències i les subvencions que es rebran pugen a 790.000 euros.