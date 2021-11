L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha incrementat les tasques de neteja i desinfecció dels centres escolars per intentar aturar un brot de covid amb un nombre important d'afectats a les escles del municipi. Aquest dimarts hi havia 72 persones confinades a l'escola Joan Maragall i a l'escola Pompeu Fabra 64 confinaments. Ajuntament i escoles han acordat incrementar el serveis de neteja i la ventilació dels centres, tot i que les temperatures dels darrers dies ja siguin d'hivern. Els centres també han demanat a les famílies que prenguin mesures per intentar reduir els contagis.

Fonts municipals han indicat que estan en contacte permanent amb els centres educatius, el departament d’Educació i el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per abordar aquests brots. A l’Escola Joan Maragall hi ha un brot actiu al grup de 6è A, que actualment té tots els alumnes confinats. També s’han donat contagis al grup de 6è C i el grup de 4t B, i també confinats. A hores d’ara, segons les dades que ofereix la Generalitat sobre la covid-19 als centres educatius, al Joan Maragall hi ha 72 persones confinades.

Des del centre han comunicat a les famílies que s’amplia el servei de neteja durant l'horari lectiu i la ventilació en les aules. També s’ha suspès temporalment els patis compartits del dimarts i dijous dels grups de 4t, 5è i 6è, com a mesura preventiva.

La direcció del centre ha demanat a les famílies que actuïn en la línia de l'escola per contribuir a frenar els contagis. “Això vol dir evitar contactes innecessaris. Sovint fora de l'escola, els alumnes es barregen amb molts grups de convivència. Durant les pròximes setmanes, sigueu més curosos i procureu mantenir les distàncies”, els han exposat. I en una comunicació amb les famílies la direcció afegeix que “si els vostres fills/es estan confinats, respecteu el confinament, això vol dir no sortir de casa. No anar a les extraescolars, no sortir a jugar el carrer… Si teniu fills/es que són positius, els germans no poden venir a l'escola”.

A l’Escola Pompeu Fabra també s’han donat diferents contagis que han provocat el confinament de 64 persones, un grup de 1r, un de 2n i un altre de 3r.

S’intensificaran les tasques de neteja i desinfecció

Segons un comunicat emès per l’Ajuntament, des d'avui mateix i durant els pròxims dies s’incrementaran els efectius de neteja als centres educatius, segons les necessitats de cada centre. Els tres conserges dels centres de primària augmentaran la freqüència de les tasques de desinfecció i es dotarà de més productes i dels equips necessaris per dur-les a terme.

En aquesta línia, a Vilanova del Camí es disposa de dos conserges itinerants més, que durant els pròxims dies alteraran el seu horari habitual i centraran la seva activitat als centres on la incidència sigui més elevada.

L'Ajuntament també ha encarregat als voluntaris de Protecció Civil es faran càrrec de la desinfecció del perímetre dels centres educatius, parcs i zones d’ús comú.

L’alcaldessa Noemí Trucharte assegura que “la responsabilitat individual és cabdal per frenar l’augment de casos” i és per això que apel·la a tota la ciutadania perquè es doni compliment a les mesures d’aïllament, protecció individual i protecció col·lectiva. La mateixa petició de vigilància extrema s'ha fet a les entitats i clubs esportius.

L'Ajuntament recorda que quan hi ha un aïllament "en cap circumstància, l’alumnat pot sortir del domicili i, per tant, tampoc pot assistir a cap activitat extraescolar o similar. Cal aïllar-se i complir amb el període establert. També cal seguir mantenint l’ús de la mascareta, la distància física i la neteja i desinfecció de mans".