Igualada repensarà espais de la ciutat per a facilitar el joc. La capital de l’Anoia s’adhereix al projecte europeu URBACT Playful Paradigm que treballa per tenir una ciutat «més jugable, inclusiva i sostenible». La finalitat de les actuacions és l’enfocament lúdic de les zones urbanes i zones verdes i l’ús d’aquestes zones per a la inclusió i la participació.

El projecte URBACT Playful Paradigm està liderat per la ciutat italiana d‘Udine, i compta amb la participació d’Igualada, Jegalva (Lituània), Grosuplje (Eslovènia) i Lousa (Portugal). El programa promou a través de l’establiment de xarxes, processos d’aprenentatge i intercanvi entre ciutats, el desenvolupament urbà sostenible i la cerca de solucions pràctiques innovadores i sostenibles.

El joc, segons els impulsors de la idea, «ajuda a repensar el benestar de la comunitat i és adaptable als diferents contextos urbans, ja que el joc és un principi universal practicat per tothom».

La finalitat principal de les actuacions amb el projecte URBACT Playful Paradigm a Igualada és l’enfocament lúdic de les zones urbanes i zones verdes i l’ús d’aquestes zones per a la inclusió i la participació. Igualada vol recuperar els jocs tradicionals de carrer adreçats a totes les edats i obrir els patis escolars fomentant el joc inclusiu i els espais oberts als barris. Un dels objectius d’Igualada és dotar els parcs i zones verdes, principalment el Parc Central que és una gran zona amb moltes oportunitats, amb zones i elements més lúdics i inclusius, i també transformar els parcs infantils i patis escolars en espais oberts on tothom.

L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat el projecte d’un parc d’oliveres i ametllers per als infants. Està pensant perquè els més petits puguin conèixer el procés de producció de l’oli.