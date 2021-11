El nou espai Igualada Fashion Lab ha obert portes oficialment aquest dijous a la tarda després del procés de rehabilitació i adequació de l'antiga fàbrica tèxtil Vives Vidal. Es tracta d'un 'hub' per reforçar la competitivitat i la internacionalització de les empreses tèxtils i de disseny de l'Anoia i alhora es vol avançar en la producció social i sostenible. L'edifici inclou un taller, aules de formació i un auditori polivalent. Tots aquests espais estaran a disposició de les empreses de tèxtil i moda del territori. Inicialment estava previst que el projecte arrenqués el mes de febrer passat, però la pandèmia ha endarrerit la seva posada en marxa. La primera fase del projecte ha comptat amb un pressupost d'1,2 MEUR.

L'objectiu principal de l'Igualada Fashion Lab és impulsar el desenvolupament de les empreses de disseny tèxtil de la ciutat i també de tota la comarca de l'Anoia, un territori amb una llarga tradició en aquest sector. De fet, un estudi recent elaborat per la Fundació per la Innovació Tèxtil Fitex conclou que a l'Anoia hi ha en actiu 104 empreses que donen feina a 918 professionals i sumen una facturació de 140 MEUR.

En una primera fase, la idea és que el centre se centri en la formació tècnica en l'àmbit tèxtil i que es posin en marxa diferents projectes d'investigació. A més, també s'ha arribat a acords amb centres educatius per oferir formació professional. En una segona fase, el projecte es planteja acollir un viver de 'start-ups' vinculades al disseny tèxtil. L'edifici també està previst que es converteixi en un gran 'showroom', és a dir, que empreses del territori puguin dur a terme presentacions dels seus productes als clients.

El director executiu del clúster català de la moda Modacc i gerent de Fitex, David Garcia, ha explicat que la idea del projecte va néixer fa uns sis anys en una visita al Textil Fashion Center de la localitat sueca de Boras. Garcia ha apuntat que aquesta va ser la seva "gran inspiració" per posar en marxa el centre igualadí. "Vam pensar que com a clúster ens mereixíem un equipament d'aquest estil per ajudar-nos a accelerar la competitivitat del sector", ha afegit.

De la seva banda, el president de Fitex, Jordi Gabarró, ha apuntat que "les grans empreses tèxtils verticals han desaparegut" i ara "el sector produeix d'una altra forma". De fet, la fàbrica Vives Vidal compta amb sis plantes i el nou Igualada Fashion Lab n'ocupa només una de 1.500 metres quadrats". "Ara les empreses no tenen aquestes dimensions i, per tant, és molt important tenir aquest espai de trobada on les empreses es puguin reunir, puguin endegar projectes, etc.", ha relatat Gabarró. El president de Fitex també ha avançat que el sector té grans reptes per endavant com ara la gestió dels residus i la innovació tecnològica, aspectes que es treballaran des del nou Igualada Fashion Lab.

El projecte ha comptat un pressupost total d'1,2 MEUR. D'aquests, 880.000 han estat aportats per l'Ajuntament d’Igualada, mentre que els 330.000 restants provenen de fons europeus i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat impulsat per l'Ajuntament d'Igualada, juntament amb les entitats Fitex i Fagepi i l'ajut de diverses administracions superiors.

D'una fàbrica "abandonada i degradada" a una "insígnia" del sector tèxtil

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha mostrat molt satisfet per la posada en marxa de l'edifici després d'anys de treball. Segons ha detallat, l'antiga fàbrica Vives Vidal fa cinc anys estava totalment "abandonada, degradada i bandalitzada i era un focus de problemes" i ara "s'ha reconvertit en una insígnia del sector tèxtil a Igualada i la comarca". Castells també ha lamentat que el tèxtil és un sector que molt sovint s'havia donat per mort, però ha deixat clar que des de la ciutat sempre s'hi ha cregut: "Nosaltres ens declarem industrialistes i creiem que la indústria és el futur perquè és on es donen els serveis de qualitat i els millors sous". El batlle creu que el nou edifici suposarà un efecte "multiplicador", tant per a les empreses que ja existeixen com per d'altres que se'n puguin crear de noves.

104 empreses en actiu a l’Anoia que donen feina a 918 professionals

Un estudi elaborat per la Fundació per la Innovació Tèxtil Fitex ha conclòs que actualment a l'Anoia hi ha en actiu 104 empreses que donen feina a 918 professionals i sumen una facturació de 140 milions d'euros. Això suposa el 27% de la indústria de la comarca. Si s'hi suma el cuir, aquest sector (tèxtil-confecció-cuir) arriba a ocupar prop de 1.500 professionals i genera una facturació agregada de 220 milions d'euros.

En el cas de Catalunya, el director executiu de Modacc, David Garcia, ha explicat que arreu del país hi ha gairebé 2.800 empreses del sector tèxtil-moda que facturen de forma agregada 15.000 milions d'euros. Garcia ha apuntat que, des del 2012, el sector es trobava en un procés de recuperació del consum i d'internacionalització, tot i que el 2019 es va produir una forta aturada que es va accentuar l'any 2020 a causa de la pandèmia. En aquest sentit, ha explicat que les exportacions han caigut un 25%, s'ha perdut un 8% de llocs de treball i la facturació global és avui un un 22% inferior. Garcia, però, es mostra optimista i creu que l'any 2022 es podran recuperar les xifres de vendes d'abans de la pandèmia i, fins i tot, superar les exportacions.