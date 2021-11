Alba Vergés, vicepresidenta primera del Parlament i exconsellera de Salut, presentarà un recurs en contra l'admissió a tràmit, per part del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, de la querella que va interposar el sindicat de la Guàrdia Civil APROGC. La igualadina, registrarà una sol·licitud d'inadmissió per manca de competència del tribunal, ja que com a diputada i vicepresidenta de la Mesa del Parlament, Vergés és aforada i la competència recau en el TSJC. "Estic convençuda que el TSJC arxivarà la causa", ha afirmat.

La querella, admesa a tràmit al juliol però que ha estat notificada aquesta setmana a Vergés, l'acusa d’haver comès un delicte d’odi i contra la seguretat i la higiene a la feina durant el procés de vacunació a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Un procés de vacunació endarrerit per problemes burocràtics amb els cossos i per les traves que els mateixos cossos van posar sobre els punts de vacunació. Un cop encarrilat, el procés de vacunació es va aturar per indicacions del ministeri espanyol de suspendre les dosis d'Astrazeneca als menors de 55 anys davant dels casos de trombosi.

Segons un comunicat d'ERC, Vergés considera que "la querella, més enllà del defecte de forma, és una mostra més de la persecució judicial que pateixen les institucions catalanes, així com de la persecució ideològica que pateix l’independentisme".

"He defensat sempre i defenso la salut com un dret universal per a tothom, i així ho vaig fer quan era al capdavant de la conselleria en la lluita contra la covid-19; l'únic greuge és atorgar a criteris sanitaris un biaix de persecució política", assegura la igualadina.