El grup municipal d’Igualada Som-hi assegura que Igualada no té Pla Local de Seguretat i el reclama per prendre mesures com la de la instal·lació de càmeres que vol ur a terme el govern. Retreuen al grup de l’alcalde Marc Castells, que va prometre el 2012 que redactaria el pla de seguretat quan la Generalitat es va oferir a assessorar l’Ajuntament per a fer-lo i gairebé 10 anys després, no està fet. La formació que lidera Jordi Cuadras considera «molt greu» aquesta realitat i lamenta que «que el problema s’hagi fet gros i l’estiguin patint molts barris». Considera urgent que la ciutat es doti d’aquesta eina i demana al govern que «actuï amb responsabilitat, no menyspreï la sensació d’inseguretat i esmeni l’error de no haver-lo fet».

El regidor portaveu Jordi Cuadras explica que «la sensació d’inseguretat a Igualada és creixent i no entenem com el govern de Marc Castells no té fet el Pla Local de Seguretat que al 2012 va dir que faria». Afegeix en un comunicat que «descobrir que no hi ha pla de seguretat ens ha deixat perplexos» i tot i la denuncia pública que fa assegura que la seva formacio «es compromet a actuar amb responsabilitat». «La seguretat no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat on tots hem de ser capaços d’aportar propostes per resoldre la inseguretat creixent», sentencia.