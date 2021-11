L’’Ajuntament d’Òdena amb la col·laboració de l’institut-escola Castell d’Òdena de la població, ha desenvolupat a aquest centre el programa Punt d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació Secundària (PIDCES). L’objectiu del projecte, segons expliquen fonts municipals, és oferir als joves un espai d’atenció i consulta proper per promoure la informació, la dinamització i la participació. Durant el curs 2021-2022 s’enfocarà als estudiants que estan cursant primer (28) i segon d’ESO (36) al Castell d’Òdena, d’edats entre els 11 i els 13 anys.

El PIDCES és un espai i un servei que oferirà un dia cada quinze dies un punt d’atenció presencial durant l’hora de tutoria del centre en què els joves podran accedir a recursos informatius d’interès per a ells, i també servirà per a vincular-los amb l’Espai Jove del municipi.

El programa, a més, vol potenciar les capacitats emocionals i socials dels joves de l’institut-escola, prevenir conductes anomenades de risc (com l’assetjament escolar, la discriminació per raons de gèneres o les violències), fomentar l’autonomia dels joves posant-los a l’abast eines i habilitats que responguin a les seves necessitats, recollir les demandes del col·lectiu per identificar els seus interessos i necessitats, i aconseguir-ne la participació i implicació amb el programa.

La Contractació de Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil 2021 ha permès disposar de dues dinamitzadores socioculturals que participaran en la implementació del projecte PIDCES. Una vegada finalitzin els seus contractes el programa seguirà funcionant a càrrec de la tècnica de joventut i educació, assegura el govern local. Aquesta iniciativa queda recollida en el Pla Local de Joventut d’Òdena 2022-2026.