El Museu de la Pell acull avui la Festa dels Drets dels Infants organitzada pel Departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada. La jornada s’emmarca en el Dia Internacional de la Infància, que es commemora cada 20 de novembre, i aquest any treballarà «El dret a viure en un entorn saludable» centrada en la sensibilització per reduir el plàstic. Igualada forma part del Programa de Ciutats Amigues de la Infància d’Unicef i també es treballa conjuntament amb ells. La Jornada serà com una cimera de la infància, amb molta participació infantil i amb l’objectiu de visibilitzar les opinions i les necessitats dels infants al voltant del canvi climàtic i Agenda ODS 2030.

Per als infants, el residu del plàstic és un dels temes que més els preocupa. Per aquest motiu la jornada girarà al voltant de dos objectius principals, la sensibilització i la veu dels infants, a partir de tallers i activitats, i d’un espai de participació infantil amb les opinions i inquietuds vers la crisi climàtica amb ulls d’infant.

La jornada es durà a terme d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Els dos moments centrals de la festa giraran al voltant de la cantada de la cançó Do it Now per part de les corals infantils d’Igualada Gatzara i Verdums a les 12 del migdia, i a la 1 es farà una llegida del Manifest per part del Consell d’Infants d’Igualada. Tota la jornada serà envoltada per un espai d’exposició de diferents escultures d’art amb plàstic i altres materials reciclats.