L’empresa d'Abrera WAATIC, especialitzada en la digitalització del sector agrícola, ha introduït a Sud-àfrica el seu sistema d’intel·ligència artificial per optimitzar l’ús de fitosanitaris en camps de conreu de vinyes i arbres fruiters. Ha arribat a un acord comercial amb un distribuïdor local per implementar la seva tecnologia a l’est del país.

La tecnologia que ha exportat l’empresa consisteix en un dispositiu electrònic que s’instal·la a les màquines polvoritzadores, impulsades per tractors, i que permet utilitzar els productes fitosanitaris exactes segons les necessitats de cada parcel·la. Així, es dosifica el producte depenent de si la zona on s’espargeix té arbres amb moltes o poques fulles, de la pressió amb què surti el líquid o de si hi ha alguna obstrucció en els sortidors.

D’altra banda, la solució també monitora totes les dades en temps real segons va avançant la màquina polvoritzadora, de manera que pot obtenir informació com el recorregut que ha fet, el producte aplicat en cada punt o les incidències que ha tingut, per exemple. Aquests detalls es guarden al núvol i l’agricultor ho pot consultar per mitjà d’una tauleta.

El director de WAATIC, Xavier Blasco, ha explicat que “els grans productors amb explotacions agrícoles molt extenses són els que més valoren aquesta tecnologia perquè s’estalvien molts costos en fitosanitaris”. “Es pot arribar a reduir un 20% l’ús d’aquest producte sense necessitat que l’usuari del tractor hagi de fer cap acció addicional a banda de conduir”, subratlla. Per Blasco, “a Sud-àfrica els grans productors estan en procés de professionalitzar les seves explotacions per ser més competitius, de manera que utilitzen les noves tecnologies per fer-ho”.

Fundada l’any 2015 com a spin-off de l’empresa Estel S.L., WAATIC ja té presència comercial a països com França, Portugal, Xile, Perú, Itàlia, Eslovènia i Nova Zelanda, i preveu duplicar les vendes l’any vinent gràcies a la seva expansió internacional.

Per obrir mercat al continent africà, WAATIC ha comptat amb el suport d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Treball- per mitjà de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Johannesburg. La pime va participar en dues missions virtuals, fet que els va permetre trobar el distribuïdor i formalitzar el contracte.

