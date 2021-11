Els Premis Ciutat d'Igualada han distingit enguany com a Premi d'Honor a Maria Àngels Gual, la primera directora de l’Escola d’Art Gaspar Camps, en una cerimònia que ha tornat a la presencialitat i que ha estat presentada pels periodistes de Ràdio Igualada, Xavi Dàvila i Montse Sanou. La gala s’ha iniciat amb l’actuació de Lia Sampai, una artista emergent de Barcelona amb arrels a les terres de l’Ebre de 26 anys, una cantant que va pujar a l’escenari per primera vegada l’estiu de 2017. Una veu que va acumulant premis i reconeixements, acompanyada de guitarrista i arranjador Adrià Pagès.

El premi de Disseny que porta el nom de Gaspar Camps, té per objectiu reconèixer el talent dins el món del disseny en els seus diferents àmbits, ha estat atorgat a l’obra que porta el lema “El poder de la reutilització és donar una segona vida”, de l’autora igualadina, Mar Ribaudí Pèrez. El Primer Premi de la modalitat de creacions en joiera i/o complements dotat amb 1000 euros i el guardó Ciutat d’Igualada ha estat per l’obra “Les llunes”, realitzada en pell, obra de l’autora igualadina, Mireia Muntadas Just. El guardó compta amb el suport de l’entitat disseny Igualada; Disseny Marked i l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. Cadascun dels premis està dotat amb el guardó Ciutat d’Igualada. El Jurat format per Mosi Ayabi, Raquel Camacho, Pere Camps, Marta Lucas, David Reina, Xavier Vives i com a secretari Joan Sala.

El premi d’Art Digital Jaume Graells, ha estat per a la col·lecció “Encuentro”, de Eduardo Christian Argañarás de Buenos Aires (Argentina). Ha tingut una menció especial en reconeixement al treball "El gegant perdut" del creador de videojocs Toni Regordosa Motos de Santa Margarida de Montbui, per obrir una nova porta als videojocs com a elements culturals i artístics, així com posar en valor la cultura popular de Catalunya, pel joc infantil. L’Accèssit del premi Jaume Graells ha estat per l’obra “El agujero y la piel” de Josué-David Moreno Cabrero, de Jaen, resident a Madrid. El Jurat format per Teresa Creus i Bel, Ada Jover i ampere, Josep Maria Rosich i Morist, Xavier Vives i Sabaté, Raul Alberto Villalba, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i Roig i Manel Josep López i Seuba que actua com a secretari.

El premi Joan Llacuna de poesia, dedicat al poeta igualadí nascut l’any 1905, ha estat per al poemari “Versos de pedra seca”, de l’autor, Guillem Tussell Padrós de Barcelona.

El Premi de fotografia Procopi Llucià, que està dedicat al qui fou documentalista de la ciutat, s'ha atorgat a la col•lecció "Viaje Subterráneo" de Jorge Llorca Martínez de Barcelona. El segon premi ha estat per a la col·lecció "Costa Do Morte", del fotògraf Jordi Ventura Carbó de Puigdàlber. Les obres presentadades es poden veure fins al dia 12 de desembre a la Sala Municipal d’Exposicions. El premiat, Jorge Llorca, participarà amb una exposició monogràfica, durant el festival de fotografia Fineart, que tindrà lloc a Igualada del 25 de febrer al 20 de març de 2022.

El premi d’investigació Jaume Caresmar, de caràcter biennal, que està dotat amb 1.800 euros i la publicació de la recerca a la col·lecció de la "Miscellanea Aqualatensia" se l'ha adjudicat el treball "La logística militar republicana a l’Anoia durant la Guerra Civil (1936-1939)", de Francesc Closa Salinas, de Lleida.

El Premi al Compromís Social i Cívic Mossèn Josep Còdol, que en vida va estar sempre al costat dels més desafavorits, ha estat per a l’Associació de familiars de l’Alzheimer i altres demències de l’Anoia, pel seu compromís amb la lluita contra les demències i el suport i formació a les famílies.

I finalment, el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, que reconeix la trajectòria a persones de diferents àmbits culturals, ja sigui de pensament, de recerca, social, intel·lectual o educatiu, ha estat per Mariàngels Gual i Aribau, una persona destacada de la ciutat, dedicada a la docència i al món de l’art, en reconeixement per la seva dilatada trajectòria artística. Fou la primera directora de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps.

D'altra banda, aquest any s’ha recordat la figura del pastisser i agitador cultural, Hermini Pla i Vich, un apassionat de la seva professió amb múltiples accions de promoció que anaven més enllà de la seva feina, que ha mort durant el 2021. També la Milós Gras Miquel, artista, especialitzada en els seus inicis com a ceramista, per dedicar-se després al món de la Joieria el disseny de mobles i la pintura. Victòria Gual i Godó, també va tenir un moment pel record. Feia tres dècades que treballava al Regne Unit, com a professora de Llengua Literatura castellanes, i com a traductora de clàssics anglesos rellevants al català. I finalment es va recordar la figura de Pius Morera Prat, filòleg, professor i poeta igualadí, qui al 1965 rebia el premi Amadeu Oller de poesia amb “Un mocador d'herbes per a jòquers”. El primer premi de la jornada ha estat el de composició musical Paquita Madriguera va quedar desert.