La diputada igualadina al Congrés de Diputats, Carolina Telechea (ERC), considera que «les empreses que aposten per la mobilitat sostenible i la innovació en la connexió de les persones requereixen del suport i del finançament de les administracions». Telechea ha fet aquestes declaracions després de fer una visita a les instal·lacions del Parc Motor de Castellolí, un equipament preparat tecnològicament per a l’experimentació en el terreny de mobilitat i la connectivitat.

Telechea va acudir al circuit acompanya de la diputada territorial de la Diputació de Barcelona i alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera, que va explicar que «l’espectre està canviant i hem de pujar al carro, no només amb la mobilitat horitzontal sinó també la vertical -en referència a l’aeròdrom d’Òdena-, així com buscar aliats per continuar treballant en aquesta línia». La comitiva amb les diputades anoienques la completava la presidenta de l’AMTU i alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC.

El circuit de Castellolí és un dels primers d’Europa connectats i preparats per experimentar amb la mobilitat intel·ligent i la connectivitat dels vehicles. Ton Pons, gerent del circuit, va explicar a les polítiques l’avenç tecnològic que ha suposat per al recinte l’acord signat amb Cellnex el 2017, que els permet «ser un pati de jocs i proves per a la mobilitat del futur», adaptant-se a les necessitats de cada client, habitualment concessionaris i grans marques automobilístiques, entre d’altres. Pons ha dit que treballen per monetitzar els sistemes testats a Castellolí amb diverses start-ups, catalanes i nacionals.

Per la seva banda, Fernando Brea i Raül González, de Cellnex, van guiar Telechea, Carbonell i Sayavera pel recinte del Parcmotor i els van explicar com funciona tot el sistema de connexió que hi ha instal·lat al circuit i la importància que tenen aquest tipus d’infraestructures per a la mobilitat sostenible i intel·ligent. «Més del 85% de les carreteres d’Espanya no tenen electricitat actualment», va lamentar González, que veu que encara queda un llarg camí per recórrer.