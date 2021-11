El grup municipal d’Igualada Som-hi portarà al Ple una petició perquè es redacti "el Pla Local de Seguretat que el govern no ha fet en 10 anys". “No tenir aquesta eina de planificació feta és una gran irresponsabilitat”, afirma el portaveu del grup, Jordi Cuadras. Igualada Som-hi també portarà al Ple crear la “Taula per una Igualada cívica i segura” que reuneixi les associacions de veïns, les entitats comercials, entitats juvenils, el gremi de restauració, les empreses de l’oci nocturn i els partits polítics per posar en comú propostes i planificar accions fruit de l’acord i el consens. L’objectiu és “treballar per la seguretat a tots els barris d’Igualada i també treballar per acabar amb els sorolls i problemes d’incivisme que hi ha les nits del cap de setmana per garantir l’oci i, alhora, el descans dels veïns. No pot ser que en molts moments Igualada sembli una ciutat sense llei”.

Jordi Cuadras remarca que “la seguretat a l’espai públic és sinònim de treballar per la igualtat i la llibertat. Si no garantim que l’espai públic sigui segur, que és l’espai de totes i tots, estem retallant la llibertat a sentir-nos iguals i sentir-nos que en podem fer ús a qualsevol moment del dia sense por”.

La formació ha anunciat que propiciarà el debat perquè “puguem afrontar el tema com a ciutat sense partidismes” a través d’una moció que serà debatuda i votada al Ple i que buscarà l’acord de tots els grups municipals.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “vist que el govern de Junts no afronta la qüestió de manera planificada i no ha fet cap pas per aconseguir plantejar polítiques fruit de l’acord i el consens com hem estat proposant les darreres setmanes, prenem la iniciativa des de l’oposició perquè el tema sigui debatut al Ple. No pot ser que amb la sensació d’inseguretat creixent que hi ha a Igualada el Ple de l’Ajuntament no parli d’aquesta qüestió”.

Cuadras lamenta que “el govern de Marc Castells estigui improvisant, ja que ha passat de negar el problema a anunciar cada setmana una nova mesura com si fos el bombo de la loteria. Aquesta no és una manera seriosa d’actuar i de governar la ciutat. Cal planificar, acordar un paquet de mesures i anunciar-les de cop i de manera ordenada. I cal que no siguin fruit de la reacció en calent i sí fruit d’haver fet un treball d’estudi i planificació. La seguretat és una qüestió prou sensible com per tractar-la amb rigor i al govern de Junts se li està escapant de les mans”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta recorda que ja va plantejar el tema de la seguretat al Ple del mes d’octubre amb la voluntat d’alertar el govern de la situació i plantejar un debat seriós abans de que es coneguessin tots els fets que han passat aquest mes de novembre. Igualada Som-hi lamenta que, en aquell Ple, l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, menyspreés la intervenció del grup.