Igualada tindrà, enguany, 10 quilòmetres de lluminària nadalenca distribuïts en 26 punts d’il·luminació i 18 arbres de Nadal. A més, segons ha explicat l'Ajuntament, hi haurà diverses novetats, com les cortines de llums LED que s’instal·laran en diferents edificis de la Plaça de l’Ajuntament, i ornaments als fanals del carrer del Clos i la Plaça de la Creu.

La il·luminació nadalenca s’encendrà aquest divendres dia 26 de novembre a les 20h a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada amb un espectacle dirigit per Pep Farrés i creat expressament per l’ocasió. Es tracta d’una obra audiovisual amb projeccions de gran format on desenes d’igualadins i igualadines demanaran desitjos i explicaran els bons propòsits amb l’esperança que es facin realitat i es pugui tornar a viure l’esperit positiu del Nadal, i tot amb la música en directe de la Big Band de l’Escola de Música d’Igualada. Alguns dels protagonistes seran Soundous Said, David Penadès, Paquita Peña, Arnau Callizo, Bruna Miquel i diversos membres de l’Escola Garcia Fossas, l’Escola de teatre La Tarima, del Casal de la Gent Gran del Passeig, dels Moixiganguers d’Igualada i de la Coral Juvenil Xalest. A més de Pep Farrés, director artístic, l’obra porta el segell de Bernat Enrich (realització de vídeo) i Aleix Pérez (operador de càmera). L’espectacle d’encesa de l’enllumenat és obert a tothom i no cal confirmació prèvia d’assistència, segons han anunciat fonts municipals.

Llums per donar suport al comerç

L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha posat èmfasi en la voluntat de l’ajuntament de celebrar el Nadal després de la situació de l’any passat. Castells ha explicat que aquest any la ciutat s’engalanarà com mai per viure moments molt especials com l’obertura de la nova sala de cinema a l’Ateneu o les tradicionals activitats nadalenques que tornaran regides, això si, pel que marqui el PROCICAT. en cada moment.

El regidor de sostenibilitat i mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que els carrers de la ciutat s’ompliran d’ambient nadalenc amb la finalitat d’atraure visitants d’arreu de la comarca i d’incentivar les compres als comerços locals, que l’any passat ja van patir un Nadal molt anòmal a causa de la pandèmia. Vives ha fet una crida a la ciutadania a comprar en proximitat per contribuir a dinamitzar l’economia local i ajudar a omplir de vida els carrers no només per les festes sinó durant tot l’any.